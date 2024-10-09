Хотел вспахать огород, а остался без ноги: В Ростове ветерану-афганцу врачи вернули возможность ходить

— На мой крик прибежали соседи: освободили мужа из мотоблока и пережали артерию веревками — тем, что было под рукой, — рассказала женщина. — Скорая приехала очень быстро. Фельдшер — молодая девочка, похвалила, мол, все правильно сделали. Моментально капельницу с обезболивающим поставила, и мы помчались в больницу. Она с дороги врачам позвонила, там нас ждали.