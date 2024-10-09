Хотел вспахать огород, а остался без ноги: В Ростове ветерану-афганцу врачи вернули возможность ходить

— Он Афганистан прошел, целым вернулся, трактористом работал. А тут — такая беда! — сокрушается Нина, супруга 64-летнего Николая.
По словам женщины, муж и на пенсии оставался активным человеком, занимался своим огородом. Но никто даже представить не мог, что полный сил мужчина останется без одной ноги и у него не будет даже возможности опираться на вторую.
СЕКУНДА. И НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ.
Дело было еще в апреле, когда мужчина собирался вспахать огород и заводил мотоблок. Секунда… И фреза ухватила штанину, затянула в мотоблок и практически перемолола правую ногу. А колено левой оказалось вывернутым наружу.
От увиденного супруга Николая закричала, что есть мочи.
— На мой крик прибежали соседи: освободили мужа из мотоблока и пережали артерию веревками — тем, что было под рукой, — рассказала женщина. — Скорая приехала очень быстро. Фельдшер — молодая девочка, похвалила, мол, все правильно сделали. Моментально капельницу с обезболивающим поставила, и мы помчались в больницу. Она с дороги врачам позвонила, там нас ждали.
Правая нога у Николая едва держалась, и врачам пришлось провести ампутацию по колено. Но и вторая сильно пострадала: из-за полного вывиха в коленном суставе она не позволяла мужчине стоять и даже подниматься с кровати без помощи других людей. Так полный сил и энергии пенсионер оказался в инвалидной коляске…
ОТПРАВЛЯЛИ В МОСКВУ.
Местные врачи сказали, что нужен имплант — очень сложный по конструкции. За таким порекомендовали отправляться в Москву или Санкт-Петербург.
— А мы вспомнили, что наши знакомые уже обращались за помощью в Ростовский медуниверситет. И им там успешно провели операцию по замене сустава. Они дали номер телефона врача. А после мы отправили все врачебные заключения и снимки в клинику вуза.
В итоге, ростовские ортопеды-травматологи взялись за сложный случай. Задача — вернуть левой ноге после вывиха функцию опоры.
— У нашего пациента были порваны передние и задние крестообразные связки, боковые связки и задняя капсула коленного сустава, которые обеспечивают стабилизацию. Кроме этого, был вывих надколенника, — перечисляет заведующий ортопедическим отделением № 1 РостГМУ Анна Алабут.
ВЫПОЛНИЛИ ЮВЕЛИРНУЮ РАБОТУ.
В общей сложности, ортопеды должны были выполнить в рамках одной операции поэтапно две задачи: эндопротезирование коленного сустава и восстановить капсульно-связочный аппарат.
— Вдобавок нам пришлось выбрать и соответствующую модель связанного протеза коленного сустава, который позволяет восстановить не только связки, но и задние стабилизаторы. А для восстановления трека надколенника пришлось выполнить пластику.
На втором этапе операции медики выполнили ювелирную работу, переместив надколенник в правильное положение — так, чтобы он мог скользить и обеспечивать сгибание и разгибание ноги в коленном суставе.
— А массивный дефект по наружной поверхности коленного сустава восстановили за счет части четырехглавой мышцы бедра — оттуда выкроили лоскут.
СНОВА СМОЖЕТ ХОДИТЬ.
Связанный протез позволил восстановить недостающие связки и стабилизаторы коленного сустава. А благодаря пластической операции на мягких тканях восстановили и правильный трек движения надколенника, сформировав заново капсулу коленного сустава. В результате нога, как и требовалось, стала опороспособной.
Через три месяца — после того, как произойдет восстановление тканей — пациент сможет с опорой становиться на ногу. После этого уже в специализированном учреждении Николаю сделают протез и через полгода он сможет ходить на двух ногах.
— Послеоперационные швы сняли, опухоль сошла и все зажило, — рада супруга.
По словам Нины, сейчас у семьи появилась уверенность, что все будет хорошо. Супруги очень ждут, когда муж снова сможет ходить.