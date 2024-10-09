В Ростове-на-Дону завершили ремонтные работы внутриквартальных территорий. Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко.
Согласно опубликованной информации, все запланированные на этот год работы по ремонту дворовых территорий завершены.
— Новый асфальт уложили на площади почти 50 тысячи квадратных метров. На эти цели было направлено порядка 100 миллионов рублей, — говорится в сообщении.
Отметим, что все места выбирались с помощью мониторинга и рассмотрения обращений ростовчан.