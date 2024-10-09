Что за песня: She Knows от J. Cole, Cults и Эмбер Коффман

Кажется, в интернете не осталось места, в котором можно укрыться от новостей о злодеяниях Diddy. Если вы пользуетесь TikTok, то наверняка видели ролики с конспирологией, мемами и просто жуткими историями об этом музыканте под трек She Knows от рэпера J. Cole, инди-группы Cults и певицы Эмбер Коффман. Почему именно он звучит во всех этих видео — узнайте в новом материале нашей рубрики «Что за песня».
Если вы следите за происходящим в мире хип-хопа и, в частности, пристально наблюдали за недавним бифом Дрейка и Кендрика Ламара, то вы и так прекрасно знаете, кто такой J. Cole.
Для остальных же поясним, что это довольно уважаемый, но не самый популярный рэпер-грэмминосец с репутацией этакого порядочного добряка. Важное уточнение: не самый популярный прямо сейчас. Все-таки миллиарды прослушиваний на треках No Role Modelz (2014), Work Out (2011), Wet Dreamz (2014) и MIDDLE CHILD (2019) нельзя просто так взять и проигнорировать.
Ну и с миролюбивой репутацией все не так просто: она не помешала Коулу заварить один из самых грязных бифов в истории хип-хопа, слившись из него в самом начале. Об этом вы можете почитать в нашем подробном разборе конфликта Ламара и Дрейка.
Tina Fultz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com.
Что касается других причастных к She Knows, то Cults — это нью-йоркская инди-поп-группа, созданная в 2010-м. В треке засемплирована их песня 2011 года Bad Things. Если верить стримингам, то их самыми популярными композициями являются Gilded Lily (2017), Always Forever (2013) и She Knows (2013).
Paul Morigi/Getty Images.
Другая приглашенная артистка, певица Эмбер Коффман, за свою карьеру, начавшуюся в 2005 году, успела поработать с ну очень разными музыкантами и в разных жанрах. Она играла на гитаре в инструментал-рок-группе Sleeping People, была гитаристкой и вокалисткой инди-рок-группы Dirty Projectors. Голос Коффман звучал в песне R&B-звезды Фрэнка Оушена Nikes (2016), она работала с электронщиками Major Lazer над треком Get Free (2012) и с рэпером Riff Raff над Cool It Down (2014).
Трек She Knows не в первый раз вирусится в TikTok. В 2021 году пользователи снимали под него ролики, в которых по сценарию одна из сторон подозревает или знает, что ей лгут. Были как драматичные истории про измены в парах, так и забавные видео, в которых мама уличает своего ребенка-школьника в мелком бытовом вранье.
Сейчас же She Knows снова набирает популярность по двум причинам — она отлично вписывается в ролики про звезд, которые все знали о пока еще недоказанных официально преступлениях Дидди, и является предметом конспирологической теории. Некоторые пользователи уверены, что в треке Джей Коул между строк рассказывает историю Бейонсе, намекая на то, что она не только знала о злодеяниях своего приятеля, но и была причастна к смертям певицы Алии, артистки Left Eye и, что совсем удивительно и звучит максимально дико, Майкла Джексона.
www.beyonce.com.
Ну и люди отмечают созвучие слова knows с девичьей фамилией Бейонсе Knowles — да, для кого-то и такое может быть аргументом в пользу теории о связи поп-дивы с криминалом.
She Knows, а также множество других треков, вирусящихся в TikTok прямо сейчас, можно найти в HiFi-стриминге Звук. В нем есть как совсем свежие хиты, так и любимые песни давно ушедших лет. Звук входит в подписку «СберПрайм». Для наших читателей действует специальное предложение.