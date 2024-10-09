Что за песня: She Knows от J. Cole, Cults и Эмбер Коффман

Сейчас же She Knows снова набирает популярность по двум причинам — она отлично вписывается в ролики про звезд, которые все знали о пока еще недоказанных официально преступлениях Дидди, и является предметом конспирологической теории. Некоторые пользователи уверены, что в треке Джей Коул между строк рассказывает историю Бейонсе, намекая на то, что она не только знала о злодеяниях своего приятеля, но и была причастна к смертям певицы Алии, артистки Left Eye и, что совсем удивительно и звучит максимально дико, Майкла Джексона.