Почему в Ростовской области участились полярные сияния, объяснил ученый

Жители Ростовской области только в этом году уже несколько раз наблюдали необычное для южных регионов России явление — полярное сияние. Но и в 2023-м такое было несколько раз. А до этого фиксировалось лишь в далеком 1957 году.
Почему на Дон зачастило необычное и очень красивое явление, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий учебной лабораторией кафедры физики космоса Физического факультета ЮФУ Михаил Невский.
СОЛНЦЕ — НА МАКСИМУМЕ.
— Это связано, вероятнее всего, с тем, что Солнце сейчас подходит к максимуму своей 11-летней активности. Причем, ведет себя сейчас немножко неожиданно. Судя по тем наблюдениям, которые есть, максимум ожидается сильнее обычного. И наступит он немного раньше, чем предсказывалось — в конце этого-середине следующего года.
При этом, продолжил ученый, участившееся на Дону полярное сияние никак не связано с тем, что могло что-то случиться с магнитным полем Земли.
— Просто ему (магнитному полю, — прим. ред.) приходится реагировать на те заряженные частицы, которые посылает к нам Солнце во время бурь на нем. В этот период на Землю обрушивается поток заряженных частиц. Они захватываются магнитным полем планеты, и отклоняются на Северный и Южный полюса. Там частицы высыпаются в атмосфере на высоте 100 километров, вызывая полярное сияние.
Но когда поток мощный и интенсивный, то эти зоны видимости простираются не только над полюсами, но еще и в более низкие широты, достигая Москвы, и даже частично доходят до Ростова.
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРОБЛЕМЫ В СВЯЗИ.
Из-за пиковой активности Солнца, отметил Михаил Невский, жители Ростовской области, возможно, смогут еще полюбоваться в небе на полярное сияние.
— На метеозависимых людей — тех, кому дорога каждая соломинка на спине верблюда — оно может повлиять отрицательно.
Также магнитные бури могут быть опасны для космонавтов, находящихся на орбите.
— Поток заряженных частиц, проникая сквозь обшивку космических кораблей Международной космической станции, их облучает. И астронавты получают повышенную дозу радиации. Нас же спасает магнитное поле, которое перехватывает частицы и высыпает их на полюсах, вызывая в атмосфере вот эти сияния.
К тому же, сильные магнитные бури могут вызывать проблемы с работой космических спутников, приводить к перебоям в работе радиосвязи.
— В 1859 году были очень сильные повреждения даже на линиях электропередач. Но для этого должна быть вспышка очень большой интенсивности. На прошлой же неделе вспышки были на уровне 3G. Это, в общем, не так уж и много. А вот 5G — уже катастрофа.
Будущие вспышки на Солнце прогнозируют в лаборатории солнечно-земных связей в Москве. Но насколько точен этот прогноз, не известно. Пока же в нем отмечается, что небольшая вспышка может произойти к концу октября.