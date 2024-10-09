Рядом с уфимским Садом Аксакова привели в порядок тротуары

В Уфе привели в порядок тротуары рядом с садом имени Сергея Аксакова. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
На улицах Новомостовой и Пушкина теперь гранитные тротуары. Также здесь появилось новое освещение. Еще реализован проект «Чистое небо» — все коммуникации убрали под землю.
Этой весной власти высадили новые деревья на Новомостовой. Сейчас идет озеленение улицы Пушкина.
— Высаживаем крупномерные липы и кустарники, — рассказал мэр.
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