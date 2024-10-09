Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядом с уфимским Садом Аксакова привели в порядок тротуары

В Уфе обновили тротуары на улицах Новомостовой и Пушкина.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе привели в порядок тротуары рядом с садом имени Сергея Аксакова. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

На улицах Новомостовой и Пушкина теперь гранитные тротуары. Также здесь появилось новое освещение. Еще реализован проект «Чистое небо» — все коммуникации убрали под землю.

Этой весной власти высадили новые деревья на Новомостовой. Сейчас идет озеленение улицы Пушкина.

— Высаживаем крупномерные липы и кустарники, — рассказал мэр.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.