Финал конкурса авторов и исполнителей «Музыкастинг» состоится 14 октября

За победу в финале поборются пять лучших музыкантов. Приз — запись сингла на инновационной студии радиостанции, выпуск песни на всех стримингах с гарантированной ротацией в эфире «Нового Радио». А также — возможность создания фита со знаменитостью и выступления на крупнейших российских музыкальных фестивалях. Певица Mary Gu уже заявила, что не против коллаборации с начинающим артистом. «Подобные работы всегда повышают твой личный скилл, поэтому, как говорится, пишите в директ!» — уточнила девушка.