Финал конкурса авторов и исполнителей «Музыкастинг» состоится 14 октября

Победители седьмого всероссийского конкурса авторов и исполнителей «Музыкастинг» будут объявлены в эфире «Нового Радио» 14 октября.
Серия полуфиналов началась 7 октября и продлится до конца недели. Каждый будний день в 18:00 пятерки артистов представляют свои потенциальные хиты. Оценивает их звездное жюри: Дима Билан, Севиль (Artik & Asti), ELMAN, Filatov&Karas, Mary Gu, Lyriq, Мари Краймбрери и победительница второго сезона проекта Асия.
Кроме того, судьями конкурса стали ведущие утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» Кирилл Калинин и Артем Райтраун. Участники получают и профессиональные советы от экспертов индустрии — генерального продюсера «Нового Радио» Романа Емельянова, главного редактора VK Музыки Сергея Мудрика, директора лейбла VK Records Дмитрия Миловзорова, продюсера Иосифа Пригожина и основателя KAUFMAN LABEL Александра Кауфмана.
За победу в финале поборются пять лучших музыкантов. Приз — запись сингла на инновационной студии радиостанции, выпуск песни на всех стримингах с гарантированной ротацией в эфире «Нового Радио». А также — возможность создания фита со знаменитостью и выступления на крупнейших российских музыкальных фестивалях. Певица Mary Gu уже заявила, что не против коллаборации с начинающим артистом. «Подобные работы всегда повышают твой личный скилл, поэтому, как говорится, пишите в директ!» — уточнила девушка.
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