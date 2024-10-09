В Ростове дополнительно обновят четыре участка дорог

Как объясняет Алексей Логвиненко, места для ремонта внутриквартальных дорог выбирались те, которые беспокоят ростовчан больше всего. А именно на основании мониторинга и рассмотрения обращений, которые местные жители подавали в администрации разных районов Ростова-на-Дону. И в результате новый асфальт уложили на площади почти 50 тысяч квадратных метров — это сравнимо с площадью целого микрогосударства Ватикан. На эти цели было направлено порядка 100 миллионов рублей.