В Ростове дополнительно обновят четыре участка дорог

В Ростове-на-Дону помимо плановых работ по строительству и ремонту дорог дополнительно обновят асфальт еще на четырех участках. Об этом сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ 46 УЧАСТКОВ ДОРОГ ИЗ 47 ЗАПЛАНИРОВАННЫХ.
По его словам, на сегодня в Ростове из запланированных к ремонту 47 дорожных объектов работы завершены на 46. На некоторых объектах подрядчики сейчас завершают сопутствующие работы и устраняют замечания, если такие поступали.
— Так, максимальная степень готовности сегодня — у участка дороги на одной из главных магистралей города, по проспекту Буденновском от улицы Максима Горького на отрезке до улицы Целиноградской. Общая протяженность отремонтированного участка составила 1,75 километра, — рассказал Алексей Валентинович.
Теперь водителям в потоке машин не придется выглядывать случайную выбоину на дороге, сбрасывать скорость лишний раз и задерживать поток машин — покрытие ровное. Сейчас на участке идет приемка выполненных работ. И уже после проведения контроля качества сотрудники дорожных служб нанесут горизонтальную дорожную разметку для безопасного движения автомобилей по проспекту в центре донской столицы.
СЭКОНОМИЛИ НА РЕМОНТ ЕЩЕ В ЧЕТЫРЕХ МЕСТАХ.
Но на 47 дорожных объектах работы не заканчиваются. В ходе обновления городских магистралей удалось сэкономить средства. И благодаря оставшимся деньгам ремонт можно продолжить. Таким образом были определены еще четыре участка дорог, которые предстоит восстановить, общей протяженностью в два километра. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, которые займутся ремонтными работами на оставшихся дорожных объектах.
— Мы уделяем внимание не только основным транспортным магистралям, но и проездам, которые расположены внутри жилой застройки. Наши коммунальные службы завершили ремонт внутриквартальных, то есть дворовых, территорий многоквартирных жилых домов, запланированный на этот год, — подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону.
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ.
Как объясняет Алексей Логвиненко, места для ремонта внутриквартальных дорог выбирались те, которые беспокоят ростовчан больше всего. А именно на основании мониторинга и рассмотрения обращений, которые местные жители подавали в администрации разных районов Ростова-на-Дону. И в результате новый асфальт уложили на площади почти 50 тысяч квадратных метров — это сравнимо с площадью целого микрогосударства Ватикан. На эти цели было направлено порядка 100 миллионов рублей.
Важно, что восстановление дорог, которые соединяют дворы многоквартирных домов с проезжей частью городских улиц, будут вести и дальше.
— Мероприятия по ремонту внутриквартальных проездов и обустройству дворовых территорий будут продолжены в следующем году с наступлением благоприятных погодных условий, — заверил ростовчан Алексей Логвиненко.
И асфальтоукладчики и катки будут появляться во дворах ростовчан все чаще. А это значит, что вместо многолетних глубоких ям появятся ровные проезды.