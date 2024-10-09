Кола против ротавируса: работает ли это на самом деле

— У детей очень быстро развивается обезвоживание. К тому же когда у человека рвота, после выпитой воды она снова может возникнуть. Поэтому лучше не тянуть с лечением, а сразу обратиться к врачу, принимать то, что он назначил, в том режиме, который он посоветовал, — заключила Чернышова.