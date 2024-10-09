Рассказываем, кто из знаменитых музыкантов приедет на фестиваль Джаз на Байкале 2024

Джаз на Байкале 2024 пройдет в Иркутске уже в девятнадцатый раз. И снова осенью. Как сообщили КП-Иркутск организаторы, в этот раз для проведения фестиваля выбраны даты с 27 по 31 октября. В эти пять дней запланированы концерты, джейм-сейшн и мастер-классы. Узнали, кто из джазовых музыкантов приедет с концертами в столицу Приангарья.