Рассказываем, кто из знаменитых музыкантов приедет на фестиваль Джаз на Байкале 2024

Джаз на Байкале 2024 пройдет в Иркутске уже в девятнадцатый раз. И снова осенью. Как сообщили КП-Иркутск организаторы, в этот раз для проведения фестиваля выбраны даты с 27 по 31 октября. В эти пять дней запланированы концерты, джейм-сейшн и мастер-классы. Узнали, кто из джазовых музыкантов приедет с концертами в столицу Приангарья.
Попасть на открытие фестиваля Джаз на Байкале, по традиции, смогут все и абсолютно бесплатно. Оно намечено на 27 октября в торгово-развлекательном комплексе «Модный квартал». В планах торжественного дня — концерт от знаменитого иркутского ансамбля «Доктор Джаз», уроки игры на барабанах, мастер-классы по изготовлению значков с музыкальной символикой. Завершится праздник танцевальным флешмобом. Все это действо уместится во временной промежуток с 14.00 до 17.00.
На 28 октября назначены прослушивания музыкантов в рамках конкурса. Они состоятся в Детской школе искусств № 5. Там же 29 числа проведут бесплатные мастер-классы.
Два народных артиста России и талантливая московская певица. Во время фестиваля Джаз на Байкале концерты в Иркутске дадут знаменитые мастера своего дела — саксофонист Игорь Бутман и пианист Сергей Жилин. Оба приедут со своими коллективами — Московским джазовым оркестром, которому нынче минуло уже четверть века, и квинтетом «Фонограф», соответственно. Московский джазовый оркестр называют «созвездием виртуозов», а «Фонограф» известен широкому кругу слушателей, благодаря рейтинговым программам на центральном телевидении.
Вокалистка Алина Ростоцкая также прибудет в столицу Приангарья с акустическим квартетом, в составе которого гитарист Максим Шибин, контрабасистка Дарья Чернакова, барабанщик Михаил Фотченков.
30 октября в Иркутске пройдет концерт, где выступят лауреат международных конкурсов, джазовая певица Алина Ростоцкая и акустический квартет, а также победители всероссийского молодежного конкурса-фестиваля «Ангара-Джаз».
— В первом отделении гости услышат шоу-кейсы молодых талантов — это будут Квартет Евгения Ранга, Olifer Band, Seven Note Collective, Irkutsk Jazz Quartet, — сообщают организаторы фестиваля Джаз на Байкале 2024.
Алина Ростоцкая со своим квартетом выйдут на сцену во втором отделении. Как рассказали организаторы, Алина Ростоцкая — яркая звезда московской импровизационной сцены, владеющая джазовым мейнстримом, этно-джазом, модерн-джазом, свободной импровизацией, кроме того, она — лидер своего коллектива и талантливый автор.
В последний день фестиваля Джаз на Байкале 2024 для иркутян музыку легендарных джазменов, в том числе Чика Кориа, Билли Кобэма и других, исполнит народный артист РФ, российский пианист Сергей Жилин и его «Фонограф-Джаз-Квинтет». На концерте также прозвучат авторские композиции самого Жилина.
Но это еще не все! На сцену в этот вечер также поднимется Московский джазовый оркестр и знаменитый саксофонист, народный артист России Игорь Бутман. Они выступят в рамках юбилейного тура, посвященного 25-летию коллектива. Музыканты исполнят популярные российские песни в авторских аранжировках, сочинения композиторов современности, а также джазовые стандарты. Услышать «Силу джаза» можно будет в музтеатре Иркутска.
Традиционный джейм-сейшн участников фестиваля также заявлен в программе Джаза на Байкале 2024. Поздним вечером исполнители соберутся в одном месте, чтобы творить и экспериментировать. Никакой программы, никаких подготовленных композиций!
— Музыканты будут создавать музыку в реальном времени, откликаясь на идеи друг друга, — рассказали организаторы фестиваля Джаз на Байкале 2024.
Для артистов такие вечера — это отличная возможность познакомиться, обменяться опытом, пофантазировать, а для слушателей — насладиться любимыми ритмами и приятным общением.
Джаз на Байкале 2024: джем-сейшн.