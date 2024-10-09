Искали 15 дней: поиски 59-летнего жителя Башкирии завершились трагедией

О судьбе 59-летнего мужчины было ничего неизвестно с 24 сентября. По рассказам родственников, в последний раз его видели в районе ВАЗа в Черниковке. Там он гостил у своих родных. После визита мужчина закупился продуктами и должен был пойти в сторону «Кремлевской» остановку, чтобы оттуда поехать на девятом автобусе домой — в Турбаслы. Дошел ли он до остановочного пункта и сел ли в маршрутку, неизвестно.