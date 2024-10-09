Искали 15 дней: поиски 59-летнего жителя Башкирии завершились трагедией

В Уфе обнаружили мертвым пропавшего в прошлом месяце мужчину. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
О судьбе 59-летнего мужчины было ничего неизвестно с 24 сентября. По рассказам родственников, в последний раз его видели в районе ВАЗа в Черниковке. Там он гостил у своих родных. После визита мужчина закупился продуктами и должен был пойти в сторону «Кремлевской» остановку, чтобы оттуда поехать на девятом автобусе домой — в Турбаслы. Дошел ли он до остановочного пункта и сел ли в маршрутку, неизвестно.
Спустя 15 дней после исчезновения мужчины волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» печальное известие.
— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — заявили в «ЛизаАлерт Башкортостан».
Что произошло с мужчиной — не уточняется.
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