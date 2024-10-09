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На Дону местного жителя осудили за повторное вождение в нетрезвом состоянии

В Миллеровском районе мужчина дважды сел за руль пьяным.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе жителя осудили за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 9 октября.

Согласно опубликованной информации, летом этого года сотрудники ДПС задержали местного жителя. Мужчина находился за рулем пьяным. Позже выяснилось, что до этого он уже управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Нарушителя задержали и доставили в отдел. В отношении него возбудили уголовное дело.

— Суд приговорил виновного к наказанию в виде обязательных работ на срок 300 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, — говорится в сообщении ведомства.