На Дону местного жителя осудили за повторное вождение в нетрезвом состоянии

Согласно опубликованной информации, летом этого года сотрудники ДПС задержали местного жителя. Мужчина находился за рулем пьяным. Позже выяснилось, что до этого он уже управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Нарушителя задержали и доставили в отдел. В отношении него возбудили уголовное дело.