Разработки нобелевских лауреатов по химии значительно удешевят исследования

«Большинство процессов в живых организмах зависят от функционирования белков, точнее от их структуры, того, как они устроены в трехмерном пространстве. При этом сами по себе белки, представляют из себя ниточки, состоящие из отдельных блоков аминокислот. Эти нити, “скомканные” в пространстве, формируют клубочки. От формы этих клубочков зависит то, какую функцию выполняет белок — это принципиально важно знать для того, чтобы понимать, как вообще работают живые организмы. При этом последовательность аминокислот в этой ниточке (цепочке бус) мы можем достаточно легко определить, для этого сегодня уже есть известные отработанные методы. А вот получение структуры каждого отдельного белка — это достаточно дорогостоящая задача, которая зачастую обходится в сотни тысяч и миллионов долларов», — сказал он, подчеркнув, что это очень важное научное открытие.