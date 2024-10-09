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Когда и куда обращаться, если нет отопления

По-летнему теплый сентябрь отложил начало отопительного сезона в столице, зато пришедший ему на смену октябрь вернул горожан в реальность, одной из примет которой становятся горячие батареи.

По-летнему теплый сентябрь отложил начало отопительного сезона в столице, зато пришедший ему на смену октябрь вернул горожан в реальность, одной из примет которой становятся горячие батареи.

Начало рабочей недели ознаменовалось поручением мэра Москвы Сергея Собянина о старте отопительного сезона.

— В Москве в этом году был чудесный теплый сентябрь. Но всему свое время, и, по прогнозам синоптиков, мы ожидаем понижения температуры наружного воздуха. В этой связи с понедельника приступим к включению отопления, — констатировал глава города.

Подача тепла — процесс поэтапный. Сначала батареи начинают прогреваться в социальных учреждениях: школах, детсадах, больницах. Одновременно тепло начинают подавать в жилые дома и офисные здания. И в последнюю очередь — на предприятия.

— Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим работы, проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, — огласил итоги первого дня отопительного сезона заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) добавили, что на включение отопления на всех объектах города отводится до пяти дней.

Если озвученный период прошел, а батареи в квартире по-прежнему холодные, горожане могут сообщить о проблеме по следующим адресам:

в управляющую компанию или в диспетчерскую службу своего района;в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;по круглосуточному телефону единой диспетчерской службы департамента + 7 (495) 539−53−53;по телефону горячей линии ПАО «МОЭК» +7 (495) 539−59−59;в электронную приемную профильного ведомства на сайте mos.ru.