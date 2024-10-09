Когда и куда обращаться, если нет отопления

По-летнему теплый сентябрь отложил начало отопительного сезона в столице, зато пришедший ему на смену октябрь вернул горожан в реальность, одной из примет которой становятся горячие батареи.
Начало рабочей недели ознаменовалось поручением мэра Москвы Сергея Собянина о старте отопительного сезона.
— В Москве в этом году был чудесный теплый сентябрь. Но всему свое время, и, по прогнозам синоптиков, мы ожидаем понижения температуры наружного воздуха. В этой связи с понедельника приступим к включению отопления, — констатировал глава города.
Подача тепла — процесс поэтапный. Сначала батареи начинают прогреваться в социальных учреждениях: школах, детсадах, больницах. Одновременно тепло начинают подавать в жилые дома и офисные здания. И в последнюю очередь — на предприятия.
— Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим работы, проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, — огласил итоги первого дня отопительного сезона заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) добавили, что на включение отопления на всех объектах города отводится до пяти дней.
Если озвученный период прошел, а батареи в квартире по-прежнему холодные, горожане могут сообщить о проблеме по следующим адресам:
в управляющую компанию или в диспетчерскую службу своего района;в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;по круглосуточному телефону единой диспетчерской службы департамента +