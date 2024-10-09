Актриса Марина Федункив рассказала о тонкостях жизни русско-итальянской семьи

— Почему женщины так строги к женщинам? Может, потому, что вокруг мало мужчин, а конкуренция так высока, что в борьбе за них все средства хороши. А возможно, хотят подчеркнуть чужие недостатки, чтобы на их фоне собственные достоинства выгоднее смотрелись. Но скажу, что и то, и другое — такое себе. Если обсуждают, если ты вызываешь эмоции, значит, добилась своего. Не нужно воспринимать такую реакцию публики как негативную — наоборот, она есть, и это главное. А иногда этот поток критики — это вообще крик о помощи. У меня не раз так было с хейтерами (пользователь, который активно выражает свою ненависть, пишет негативные комментарии. — «ВМ»), и это не только женщины: когда кто-то пишет в мой адрес шквал критики, я спрашиваю у человека: «У вас все хорошо?» Обычно все плохо, человеку просто нужно было, чтобы его разглядели в толпе других. И волна критики после такого обычно сходит на нет. А вообще я за то, чтобы любить себя. С этого все и начинается — когда ты полюбишь себя, тогда и другие смогут это сделать. А какая ты — миниатюрная, с формами, — это не важно.