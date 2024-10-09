Уфимский психолог перечислила ключевые симптомы депрессии у мужчин

По словам Ганиевой, мужчины, как правило, не склоны в открытую говорить о своих проблемах, и потом значительно реже обращаются за помощью к психологам и психотерапевтам. Эксперт утверждает, что изменения настроения у мужчин часто расценивают как расстройство личности, нарушение адаптации, болезненную зависимость, но не как депрессивное состояние.