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Уфимский психолог перечислила ключевые симптомы депрессии у мужчин

Врач из Уфы назвала топ-15 признаков мужской депрессии
Источник: Комсомольская правда

Медицинский психолог высшей категории Республиканского нарколодиспансера Светлана Ганиева назвала ключевые симптомы депрессии у мужчин. В беседе с изданием UfaTime.ru специалист рассказала, что мужчины подвержены недугу не меньше, чем женщины.

По словам Ганиевой, мужчины, как правило, не склоны в открытую говорить о своих проблемах, и потом значительно реже обращаются за помощью к психологам и психотерапевтам. Эксперт утверждает, что изменения настроения у мужчин часто расценивают как расстройство личности, нарушение адаптации, болезненную зависимость, но не как депрессивное состояние.

Светлана Ганиева выделила 15 критериев депрессии у мужчин:

1) проявление агрессии;

2) приступы гнева;

3) раздражительность;

4) недружелюбное поведение;

5) проявление враждебности к окружающим;

6) склонность высказывать упреки;

7) злопамятность;

8) слабая переносимость стрессовых ситуаций;

9) склонность к риску;

10) поступки, граничащие с социальными или законодательными нормами;

11) зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная);

12) общая неудовлетворенность самим собой и собственным поведением;

13) повышенная опасность самоубийства;

14) агрессивное поведение;

15) алекситимия (затруднения в описании своего состояния).

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