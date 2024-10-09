Уфимский психолог перечислила ключевые симптомы депрессии у мужчин

Медицинский психолог высшей категории Республиканского нарколодиспансера Светлана Ганиева назвала ключевые симптомы депрессии у мужчин. В беседе с изданием UfaTime.ru специалист рассказала, что мужчины подвержены недугу не меньше, чем женщины.
По словам Ганиевой, мужчины, как правило, не склоны в открытую говорить о своих проблемах, и потом значительно реже обращаются за помощью к психологам и психотерапевтам. Эксперт утверждает, что изменения настроения у мужчин часто расценивают как расстройство личности, нарушение адаптации, болезненную зависимость, но не как депрессивное состояние.
Светлана Ганиева выделила 15 критериев депрессии у мужчин:
1) проявление агрессии;
2) приступы гнева;
3) раздражительность;
4) недружелюбное поведение;
5) проявление враждебности к окружающим;
6) склонность высказывать упреки;
7) злопамятность;
8) слабая переносимость стрессовых ситуаций;
9) склонность к риску;
10) поступки, граничащие с социальными или законодательными нормами;
11) зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная);
12) общая неудовлетворенность самим собой и собственным поведением;
13) повышенная опасность самоубийства;
14) агрессивное поведение;
15) алекситимия (затруднения в описании своего состояния).
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