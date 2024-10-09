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Расписание электричек Ростов — Таганрог изменится с 15 октября

Жителей Ростовской области предупредили об изменении в расписании электричек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 15 октября изменится расписание электричек. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Так, из Ростова-на-Дону рейс № 6074 будет отправляться на 22 минуты позже — в 7:20. А в приморский город состав прибудет в 9:10. Это расписание будет актуально до 27 октября.

Изменения коснутся и электрички № 6504. Она будет отправляться с вокзала Ростова в 11:46, а прибывать в Таганрог в 13:21. Состав № 6506 отправится в 14:40 из донской столицы и прибудет в Таганрог в 16:14.

Отметим, что прежнее расписание электричек вернется после 26 октября.