В СУ СК РФ взяли на контроль дело о мошенничестве в Ростове-на-Дону

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе проверки по факту мошенничества в отношении жителей Ростовской области. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 9 октября.
Согласно опубликованной информации, жители Ростова сообщили, что они заплатили подрядчику за строительство жилых домов. Однако необходимые работы так и не начались. По данному факту завели дело по статье «Мошенничество».
— Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области доложить о ходе процессуальной проверки, — говорится в сообщении ведомства.