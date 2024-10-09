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В СУ СК РФ взяли на контроль дело о мошенничестве в Ростове-на-Дону

Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту мошенничества в отношении жителей Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе проверки по факту мошенничества в отношении жителей Ростовской области. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 9 октября.

Согласно опубликованной информации, жители Ростова сообщили, что они заплатили подрядчику за строительство жилых домов. Однако необходимые работы так и не начались. По данному факту завели дело по статье «Мошенничество».

— Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области доложить о ходе процессуальной проверки, — говорится в сообщении ведомства.