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Ростовчанам рассказали, от какой болезни страдает большая часть населения

Медики рассказали, что гастритом страдают около 43 млн россиян.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали о самой «популярной» болезни среди населения России. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на медика Людмилу Сухорукову.

По словам специалиста, чаще всего гастрит встречается в возрасте от 18 до 29 лет. Этим недугом страдают порядка 43 миллионов человек в России — это почти 30% взрослого населения страны.

— Гастрит является серьезной проблемой общественного здравоохранения в России. Гастрит чаще диагностируется у людей 30−50 лет, но в последние годы наблюдается тенденция к «омоложению» заболевания, — отметила специалист.

Кроме того, женщины более склонны к развитию гастрита, чем мужчины — 32% и 28% соответственно.