Ростовчанам рассказали, от какой болезни страдает большая часть населения

Жителям Ростовской области рассказали о самой «популярной» болезни среди населения России. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на медика Людмилу Сухорукову.
По словам специалиста, чаще всего гастрит встречается в возрасте от 18 до 29 лет. Этим недугом страдают порядка 43 миллионов человек в России — это почти 30% взрослого населения страны.
— Гастрит является серьезной проблемой общественного здравоохранения в России. Гастрит чаще диагностируется у людей 30−50 лет, но в последние годы наблюдается тенденция к «омоложению» заболевания, — отметила специалист.
Кроме того, женщины более склонны к развитию гастрита, чем мужчины — 32% и 28% соответственно.