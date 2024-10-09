В Абзелиловском районе Башкирии рухнула вышка сотовой связи. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ». Инцидент произошел в селе Ташбулатово. Устройство обеспечивало мобильную связь в радиусе до 35 километров. Неизвестные открутили у мачты вышки крепежные болты основания, после чего она упала и зацепила линию электропередач. По факту ЧП было заведено уголовное дело. Детали происшествия уточняются. Ущерб от действий злоумышленников может оцениваться в три миллиона рублей. Подобный инцидент в Ташбулатово не первый. Вышка с оборудованием для подключения к сотовой связи рухнула три года назад. Многие утверждали, что это была вышка 5G и что ее снесли местные жители из-за несогласия с ее установкой. Однако официальная версия произошедшего кардинально отличалась от этих утверждений. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.