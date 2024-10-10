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В Волгоградской области почти в 2 раза снизилось число детей-сирот

Как сообщили в облкомсоцзащиты, по состоянию на 1 октября 2024 года в Волгоградском регионе свыше 94% детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи.

За последние 10 лет число ежегодно выявляемых детей таких категорий снизилось на 42% — с 1172 до 491 человека. Власти региона стараются найти ребятам родителей, причем большинство обретает семьи всего в течение одного месяца.

Если этот процесс занимает больше времени, то анкета попадает в банк данных, и поиск продолжается. Если в 2014 году количество таких случаев составляло 1093, то в 2019-м — уже 350, а в 2024-м — всего 260.

Отметим, поддержка тех, кто в этом нуждается, — одно из важнейших направлений работы властей, обозначенных губернатором Андреем Бочаровым еще в 2014 году. Этот приоритет остается в числе главных и в 10-летней стратегии развития региона.