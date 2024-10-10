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В Волгоградской области захоронили останки 16 советских бойцов

9 октября в станице Голубинской Калачевского района прошло мероприятие, посвященное захоронению останков советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Также была завершена «Вахта памяти — 2024».

В церемонии приняли участие представители УФСБ по Волгоградской области и Пограничного управления ФСБ по региону, глава Калачевского муниципального района Роман Горбатый, активисты, воспитанники военно-патриотических клубов и многие другие почетные гости.

В братскую могилу захоронили останки 16 солдат и офицеров Советской армии, которые были найдены поисковым отрядом совместно с сотрудниками регионального УФСБ и Пограничного управления ФСБ во время «Вахты памяти» в 2024 году в Калачевском районе.

Отпевание совершил настоятель прихода храма святой равноапостольной княгини Ольги иерей Валерий, сообщили в администрации Калачевского района.