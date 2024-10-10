В Волгоградской области захоронили останки 16 советских бойцов

В братскую могилу захоронили останки 16 солдат и офицеров Советской армии, которые были найдены поисковым отрядом совместно с сотрудниками регионального УФСБ и Пограничного управления ФСБ во время «Вахты памяти» в 2024 году в Калачевском районе.