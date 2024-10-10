Харрисбург
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех районах Волгограда временно ограничат электроснабжение 10 октября

Жители некоторых домов областного центра останутся без света на время профилактических работ.

В четверг, 10 октября, в Волгограде энергетики проведут плановые работы на сетях электроснабжения и оборудовании. В этой связи в Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах в некоторых домах на несколько часов приостановят подачу ресурса.

Так, в Кировском районе с 9.00 до 16.00 обесточат улицы Павлодарского, 40−42; Ореховую, 11−21, 8−22; Дубовую, 35−73, 24−60; Косогорную, 23−59, 16−46.

В Красноармейском районе с 9.00 до 14.00 отключат свет в домах № 2 и № 4 на улице Остравской, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

В Ворошиловском районе электричества не будет по следующим адресам.

ЖКХ