В трех районах Волгограда временно ограничат электроснабжение 10 октября

В четверг, 10 октября, в Волгограде энергетики проведут плановые работы на сетях электроснабжения и оборудовании. В этой связи в Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах в некоторых домах на несколько часов приостановят подачу ресурса.
Так, в Кировском районе с 9.00 до 16.00 обесточат улицы Павлодарского, 40−42; Ореховую, 11−21, 8−22; Дубовую, 35−73, 24−60; Косогорную, 23−59, 16−46.
В Красноармейском районе с 9.00 до 14.00 отключат свет в домах № 2 и № 4 на улице Остравской, сообщили в ресурсоснабжающей организации.
В Ворошиловском районе электричества не будет по следующим адресам.