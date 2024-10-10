Что можно и нельзя делать в день Савватия 10 октября, который называют Пчельник

Православная церковь 10 октября вспоминает святого Савватия Соловецкого. В народе принято отмечать день Савватия Пчельника. Есть еще одно название — день Савватия Пчеловода. Оно возникло из-за того, что в указанный день пасечники убирали последние ульи.
Запрещено работать 10 октября. Предки считали, что труд окажется бесполезным. Не следует злиться, жаловаться на судьбу, так как может отвернуться удача. Кроме того, не следует ходить в лес в одиночестве. А еще нельзя без разрешения брать вещи супруга. Подобное может спровоцировать ссору.
По традиции, в указанный день пасечники убирали в теплые постройки ульи с пчелами. Кроме того, пчеловоды молились святому и просили у него, чтобы пчелиные семьи пережили зиму. А еще 10 октября было принято проводить конную ярмарку, на которой продавали и покупали лошадей.
Согласно приметам, снег предупреждает, что зима наступит через 40 дней. В том случае, если облака двигаются с юга на север, то это указывает на ухудшение погоды. Сухая погода говорит о том, что морозы наступят нескоро.
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