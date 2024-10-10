Что можно и нельзя делать в день Савватия 10 октября, который называют Пчельник

По традиции, в указанный день пасечники убирали в теплые постройки ульи с пчелами. Кроме того, пчеловоды молились святому и просили у него, чтобы пчелиные семьи пережили зиму. А еще 10 октября было принято проводить конную ярмарку, на которой продавали и покупали лошадей.