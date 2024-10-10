Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как белорусам продать квартиру с прописанными детьми, построенную с помощью господдержки и семейного капитала

Пятилетний мораторий на продажу льготных квартир введен в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Продажа квартиры — всегда дело хлопотное. Есть особенности и при продаже квартиры, в которой зарегистрированы дети, и при продаже квартиры, построенной с привлечением льготного кредита на строительство, который берут семьи с тремя и более детьми, и при продаже квартиры, построенной с помощью средств семейного капитала.

Все три случая в треугольнике «квартира с детьми — продажа» разбираем с помощью мнений, высказанных юристами и риелторами.

Как продать квартиру, построенную с помощью льготного кредита

Случаи, когда можно продать квартиру, построенную с помощью господдержки в виде льготного кредита, отметила в своем материале площадка недвижимости realt.by.

Квартиры, которые были построены по льготному кредиту, можно продать только после истечения пятилетнего срока запрета на продажу. Еще одно важное условие — полное погашение кредита.

Многодетные в последние годы строились по известному указу президента № 240. В документе четко прописано, что продажа квартиры, которая была построена с получением субсидии на погашение основного долга по кредиту или уплату части процентов за пользование кредитами, невозможна до ее полного погашения.

Если кредит был выплачен досрочно, то в течение пяти лет, но не более времени, которое осталось до наступления срока его полного погашения по кредитному договору, продажа может быть осуществлена рай-, горисполкому или местной администрации. Если власть отказывается от покупки, то в исключительных случаях (развод, переезд, улучшение жилищных условий) может дать разрешение на продажу.

Как продать квартиру с прописанными детьми в Беларуси

Нередки случаи, когда в продаваемой квартире зарегистрированы дети, а белорусское законодательство четко регламентирует права несовершеннолетних. Нюансы с такими сделками прокомментировали специалисты агентства недвижимости «Юриэлт».

Так при продаже квартиры в отделе образования, спорта и туризма райисполкома надо взять справку о том, что проживающий ребенок не находится в социально-опасном положении. Так семье можно даже переехать в квартиру меньшую, чем у нее была ранее. Согласие на сделку органов опеки понадобится, если ребенок признан находящим в социально-опасном положении либо нуждается в государственной защите.

«Ссылаясь на действующее законодательство, учитываем, что несовершеннолетний гражданин обязан быть зарегистрированным по месту жительства хотя бы одного из родителей», — отмечают специалисты.

В идеале выписать всех, в том числе и детей, из квартиры заранее. Если же нет возможности выписать семью из квартиры до ее продажи, то в договоре купли-продажи или ином соглашении указываются сроки, требования и последствия для этого, то есть собственнику дается время для выселения в новую жилплощадь.

Если ребенок не выписан заранее, то прописан алгоритм получения разрешения в исполкоме. Там нужны — встречное предложение, предварительный договор на новую квартиру. Ожидание решения — две недели.

Как продать квартиру, построенную с помощью семейного капитала

С 28 мая 2024 года в Беларуси изменены условия предоставления и распоряжения, в том числе и досрочного, семейным капиталом.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, введен пятилетний запрет на отчуждение жилых помещений, приобретенных с использованием семейного капитала, в том числе тех, право собственности на которые было зарегистрировано до 2022 года.

При этом пятилетний запрет распространяется и на квартиру, на чью покупку истрачены не только средства семейного капитала, но и, например, накопленные семьей деньги, кредиты, займы. То есть когда семейный капитал — это только часть вложения, разъясняла sb.by начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Светлана Белаш.

Кстати, вот как белорусам продать квартиру, приватизированную на несколько человек и в рассрочку на 40 лет, купленную в кредит или в ипотеку, полученную по наследству родственниками, а еще при разводе (здесь все подробности).

Мы писали также, что белорусские юристы и нотариусы назвали варианты, как обезопасить себя при разделе квартиры во время развода (здесь подробнее).