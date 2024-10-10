Как белорусам продать квартиру с прописанными детьми, построенную с помощью господдержки и семейного капитала

В идеале выписать всех, в том числе и детей, из квартиры заранее. Если же нет возможности выписать семью из квартиры до ее продажи, то в договоре купли-продажи или ином соглашении указываются сроки, требования и последствия для этого, то есть собственнику дается время для выселения в новую жилплощадь.