«Я прикидываюсь глухой!» Певица из Беларуси Наталья Подольская шокировала признанием, сделанным в купальнике на пляже в ОАЭ

Ранее мы писали о том, что свекровь Натальи Подольская — мама его мужа Владимира — Елена Петровна Преснякова чуть ли не в первые в жизни высказалась о своей невестке (впрочем, о родном единственном сыне она тоже не смолчала — тут про это).