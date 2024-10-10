«Я прикидываюсь глухой!» Певица из Беларуси Наталья Подольская шокировала признанием, сделанным в купальнике на пляже в ОАЭ

Уроженка Беларуси Наталья Подольская шокировала признанием, сделанным в купальнике — на отдыхе со своими двумя сыновьями. Один из сыновей, Тема, уже школьник, а Наталья призналась, мол, давно уже научилась самым разным эффективным приемам, в том числе — притворяться глухой. На отдыхе — прекрасное решение для поддержания внутреннего равновесия и баланса, впрочем, обо всем по порядку.
Певица Наталья Подольская середину осени-2024 решила провести в теплых краях: вместе с сестрой-двойняшкой Юлианой, сыновьями и племянниками, певица взяла и отправилась погреться на теплый бережок. Выбор пал на один из атмосферных отелей в Объединенных Арабских Эмиратах: фото и видео-сторис оттуда полноводной рекой потекли в аккаунтах сестер Подольских в одной из соцсети.
Наталья и Юлиана настолько прониклись атмосферой заслуженного релакса, что в какой-то момент изобрели (и тотчас поделились) с подписчиками лайфхаком. Для того, чтобы спокойно трапезничать и не отвлекаться, они отсадили сыновей-дочерей за соседний столик — благо, ребята уже вполне себе взрослые и самостоятельные, вполне способны себя обслужить и развлечь самостоятельно.
Взрослые, впрочем, уже и настолько, что вполне могут сделать для мам несколько замечательных пляжных снимков — вот, к примеру, этот сделал Тема, старший сын Натальи.
«За годы материнства я могу сказать, что “научилась” отдыхать с детьми. Иногда приходится менять свои планы, иногда — прикидываться глухой, хотя я всегда внутренне вздрагиваю при слове — МАМА — даже если кричит не мой ребенок и, конечно, я минимально пристаю с фотографиями», — таким текстом сопровождалась фотосессия, явленная внимательному оку подписчиков.
Муж Натальи Подольской в октябре-2024 на гастролях, лично предаться сладкой неге у него не получилось в силу занятости, зато он почти всегда активно присутствует в комментариях под публикациями любимой супруги.
«Мое рыжее солнышко!», — написал певец одним из первых. Дальше последовали комплименты от фолловеров, менее близких к Наталье.
«Какая вы красивая! И внутри, и внешне!», «Зажигалочка! Веселая, добрая, милая!», «Фигура — всем на зависть!», — подавляющая часть подписчиков были более чем благодушно настроены.
«А где дети на фото, если уж пост о них!?» — такой вопрос тоже неожиданно, что называется, прилетел.
Наталья Подольская такой интерес, выраженный в весьма аффективной форме, оставила без внимания и ответа: артистка продолжает наслаждаться голубыми лагунами, теплым бризом и атмосферой бесконечно интересных ОАЭ.
Ранее мы писали о том, что свекровь Натальи Подольская — мама его мужа Владимира — Елена Петровна Преснякова чуть ли не в первые в жизни высказалась о своей невестке (впрочем, о родном единственном сыне она тоже не смолчала — тут про это).