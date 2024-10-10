Культурная неделя: выбор «Известий»

Пьеса Антона Чехова «Дядя Ваня» не сходит с подмостков и киноэкранов более 120 лет, но не теряет своей актуальности, и каждый режиссер открывает в ней все новые пласты и проблемы. Постановка Сергея Безрукова — об упущенных возможностях, о потерянном времени, о жизни, потраченной на пустяки и заполненной миражами. Главный герой, Иван Петрович Войницкий, к своим 47 годам приходит к горькому осознанию, что жизнь прошла бессмысленно, отдана в жертву бездарному Серебрякову, которым он прежде восхищался. Войницкий отчаянно бунтует и пытается найти спасение в любви, но время потеряно безвозвратно.