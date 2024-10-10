Forbes: Овечкин лишился звания самого высокооплачиваемого игрока НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин потерял звание самого высокооплачиваемого игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ). К такому выводу пришли аналитики Forbes.
Они напомнили, что в прошлом году Овечкин делил первую строчку с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном. Они получили по 17,5 млн долларов за сезон.
В 2024 году хоккеист опустился на третью строчку. Его доходы за сезон составят 16 млн долларов. Из них 11 млн Овечкин получит по контракту, а 5 млн — за пределами льда. На первом месте находится лучший снайпер чемпионата Остон Мэттьюс из «Торонто Мейпл Лифс» с показателем 21,7 млн.
Ранее американский телеканал ESPN представил рейтинг лучших спортсменов ХХI. Во второй части рейтинга, с 100 по 51 место, присутствует Александр Овечкин, занявший 54-ю строчку.