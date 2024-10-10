Forbes: Овечкин лишился звания самого высокооплачиваемого игрока НХЛ

В 2024 году хоккеист опустился на третью строчку. Его доходы за сезон составят 16 млн долларов. Из них 11 млн Овечкин получит по контракту, а 5 млн — за пределами льда. На первом месте находится лучший снайпер чемпионата Остон Мэттьюс из «Торонто Мейпл Лифс» с показателем 21,7 млн.