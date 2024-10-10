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Forbes: Овечкин лишился звания самого высокооплачиваемого игрока НХЛ

Доходы российского хоккеиста за сезон составят 16 млн долларов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин потерял звание самого высокооплачиваемого игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ). К такому выводу пришли аналитики Forbes.

Они напомнили, что в прошлом году Овечкин делил первую строчку с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном. Они получили по 17,5 млн долларов за сезон.

В 2024 году хоккеист опустился на третью строчку. Его доходы за сезон составят 16 млн долларов. Из них 11 млн Овечкин получит по контракту, а 5 млн — за пределами льда. На первом месте находится лучший снайпер чемпионата Остон Мэттьюс из «Торонто Мейпл Лифс» с показателем 21,7 млн.

Ранее американский телеканал ESPN представил рейтинг лучших спортсменов ХХI. Во второй части рейтинга, с 100 по 51 место, присутствует Александр Овечкин, занявший 54-ю строчку.