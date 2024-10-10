Вор в законе Леха Семипалатинский из Казахстана умер в карельской колонии

Практически сразу после освобождения он снова совершил преступление и вновь оказался в тюрьме, а в дальнейшем почти не жил на свободе, снова и снова попадая сначала на скамью подсудимых, а затем — на зону. За свою жизнь он побывал во многих колониях СССР, а затем Казахстана.