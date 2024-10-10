Смолин: в 2025 году абитуриенты педвузов будут сдавать профильные ЕГЭ

По его словам, это правильное решение. При этом Смолин предупредил, что такой шаг может привести к резкому снижению среднего балла ЕГЭ у поступающих на педагогические специальности. Такая же ситуация может возникнуть среди абитуриентов инженерно-технического профиля, где будет требоваться экзамен по физике. Смолин подчеркнул, что этот предмет будущие инженеры должны знать и ЕГЭ по физике для поступающих на подобные факультеты необходим.