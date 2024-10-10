Смолин: в 2025 году абитуриенты педвузов будут сдавать профильные ЕГЭ

В 2025 году изменятся правила поступления на педагогические специальности в вузах. Как объяснил корреспонденту aif.ru первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин, принято отказаться от обществознания, которое ранее было принято в качестве профильного ЕГЭ на этих факультетах.
«Вместо обществознания будущий учитель будет сдавать тот предмет, который он собирается преподавать. Историк — историю, будущий литератор — литературу, будущий физик — физику и так далее», — объяснил парламентарий.
По его словам, это правильное решение. При этом Смолин предупредил, что такой шаг может привести к резкому снижению среднего балла ЕГЭ у поступающих на педагогические специальности. Такая же ситуация может возникнуть среди абитуриентов инженерно-технического профиля, где будет требоваться экзамен по физике. Смолин подчеркнул, что этот предмет будущие инженеры должны знать и ЕГЭ по физике для поступающих на подобные факультеты необходим.
«Средний балл ЕГЭ поступающих — это показатель работы школы и, отчасти, показатель престижности будущей специальности. Поэтому изменение правильное, но придется пересмотреть отношение к этому показателю (среднему баллу ЕГЭ — ред)», — сказал парламентарий, подчеркнув, что, по его мнению, важны не показатели сами по себе, а реальное дело.
Также Смолин обратил внимание на необходимость расширения педагогических прав учителей, чтобы решить проблемы с нарушением дисциплины школьниками. Так, по его мнению, нужно вернуть педагогам право отстранять учеников от занятий.