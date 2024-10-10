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Россия передала ОЗХО результаты расследования применения Киевом химоружия

Российская сторона призвала Организацию по запрещению химического оружия серьезно отнестись к полученным фактам.

Организация по запрещению химического оружия получила результаты расследования случаев применения Украиной химоружия от российской стороны. Такое заявление сделал постоянный представитель при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

По его словам, РФ тщательно работает над этим вопросом. Москва постоянно фиксирует случаи применения украинскими националистами химоружия.

Тарабин обратился к представителям Техсекретариата и странам, которые участвуют в организации. Он призвал их серьезно исследовать полученные данные.

Ранее сообщалось, что Киев собирается совершить серию провокаций в зоне спецоперации с использованием токсичных химикатов. Его при этом поддерживают западные страны.