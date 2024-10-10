Организация по запрещению химического оружия получила результаты расследования случаев применения Украиной химоружия от российской стороны. Такое заявление сделал постоянный представитель при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
По его словам, РФ тщательно работает над этим вопросом. Москва постоянно фиксирует случаи применения украинскими националистами химоружия.
Тарабин обратился к представителям Техсекретариата и странам, которые участвуют в организации. Он призвал их серьезно исследовать полученные данные.
Ранее сообщалось, что Киев собирается совершить серию провокаций в зоне спецоперации с использованием токсичных химикатов. Его при этом поддерживают западные страны.