Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 октября 2024

Погода в Иркутске 10 октября 2024 обещает переменную облачность, днем может пройти небольшой дождь. Температура поднимется до +7 градусов, будет дуть несильный ветер. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
— Переменная облачность, местами дождь и мокрый снег. Могут быть порывы ветра 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
В большей части региона будет также +7 градусов, однако, если солнце не появится, то обещают похолодание до −3. Вот что обещает погода в Иркутске 10 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в ночь на 11 октября в Иркутской области ожидается сильное похолодание. Синоптики обещают, что будет идти дождь со снегом, а шкала термометра упадет до −11 градусов.