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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 октября 2024

До +7 градусов ожидается в Иркутске 10 октября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 10 октября 2024 обещает переменную облачность, днем может пройти небольшой дождь. Температура поднимется до +7 градусов, будет дуть несильный ветер. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 10 октября 2024

— Переменная облачность, местами дождь и мокрый снег. Могут быть порывы ветра 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.

В большей части региона будет также +7 градусов, однако, если солнце не появится, то обещают похолодание до −3. Вот что обещает погода в Иркутске 10 октября 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в ночь на 11 октября в Иркутской области ожидается сильное похолодание. Синоптики обещают, что будет идти дождь со снегом, а шкала термометра упадет до −11 градусов.