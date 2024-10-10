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В США отметили снижение мощности урагана «Милтон»

Максимальная скорость ветра достигает около 195 километров в час.

Мощность урагана «Милтон» начала снижаться, ветер больше не достигает 200 километров в час. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

По обновленным данным, максимальная скорость ветра достигает около 195 километров в час с более сильными порывами. В настоящее время ураган слабее че «Хелен», ударивший по Соединенным Штатам в сентябре.

При этом специалисты допускают, что «Милтон» может усилиться после того, как достигнет побережья американского штата Флорида в четверг, однако после этого он ослабнет до внетропического шторма.

Напомним, власти Флориды призвали жителей штата уехать в безопасные места из-за надвигающегося урагана «Милтон». Эвакуироваться должны порядка 5,5 миллиона человек. В нескольких десятках округов штата объявлено чрезвычайное положение.