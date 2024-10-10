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В Москве выпал первый снег

Жители некоторых районов столицы сообщили о дожде с мокрым снегом.

На территории Москвы выпал первый снег. Об осадках в виде дождя с мокрым снегом сообщили жители Митино и ТиНАО в соцсетях.

Снежинки тают, приземляясь на землю. При этом температура в столице приближается к нулю. Ожидается, что в середине октября столбики термометров опустятся ниже пяти градусов.

По данным синоптиков, до конца недели в Москве будет теплая погода. Так, в пятницу температура будет подниматься до +15 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе температурные показатели в Москве плавно начнут приближаться к обычной для этого времени года норме, а погода будет вполне комфортной при наличии правильной одежды. Легкие дожди, которые, возможно, пройдут, не смогут испортить впечатления от отдыха и выходных.