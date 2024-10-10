В Москве выпал первый снег

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе температурные показатели в Москве плавно начнут приближаться к обычной для этого времени года норме, а погода будет вполне комфортной при наличии правильной одежды. Легкие дожди, которые, возможно, пройдут, не смогут испортить впечатления от отдыха и выходных.