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Участникам СВО из Иркутской области помогают найти работу и открыть бизнес

Предусмотрена единовременная выплата в размере 96 тысяч
Источник: Комсомольская правда

Бойцы СВО из Иркутской области могут получить сопровождение карьерного консультанта, который поможет найти работу. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, с начала 2024 трудоустроили более 70 человек, все они вернулись из зоны специальной военной операции.

Помимо того, что специалисты помогают найти новое место работы и пройти обучение, они решают вопросы с организацией собственного дела. Можно проработать бизнес-план и пройти тестирование готовности к предпринимательству.

— Военнослужащие стали чаще интересоваться вопросами самозанятости и открытием собственного бизнеса. В области девять человек открыли свое дело. Помимо этого помогают семьям бойцов. С начала года 130 человек трудоустроены, а 37 людей оформили самозанятость, — рассказал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Чаще всего бизнес связан с открытием автомастерских, оказанием услуг по ремонту и строительству, ведением личного хозяйства и многим другим. Участники программы могут получить единовременную выплату в размере 96 тысяч рублей. Деньги можно вложить в аренду, покупку оборудования и оформление регистрации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье проходит социальный опрос на тему патриотизма и поддержки молодых семей.