Участникам СВО из Иркутской области помогают найти работу и открыть бизнес

— Военнослужащие стали чаще интересоваться вопросами самозанятости и открытием собственного бизнеса. В области девять человек открыли свое дело. Помимо этого помогают семьям бойцов. С начала года 130 человек трудоустроены, а 37 людей оформили самозанятость, — рассказал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.