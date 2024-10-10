Самого известного милиционера Советского Союз увековечат в Гродно

Напомним, дядя Степа, чье полное имя Степан Степанов, является героем целого цикла стихотворений Сергея Михалкова, однако наибольшую популярность завоевал именно «Дядя Степа — милиционер», где он помогал слабым, наказывал хулиганов и спасал попавших в беду людей.