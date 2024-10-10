Самого известного милиционера Советского Союз увековечат в Гродно

Самого известного милиционера Советского Союза увековечат в Гродно. Речь идет о персонаже стихотворения «Дядя Степа — милиционер», авторства советского поэта и писателя Сергея Михалкова.
Как сообщает официальный телеграм-канал губернатора Гродненской области Владимира Караника, арт-объект «Дядя Степа-милиционер» будет находиться возле здания УВД Гродненского облисполкома по улице Академическая.
Торжественное открытие скульптуры дяде Степе — милиционеру состоится в пятницу, 11 октября в день празднования 80-летия УВД.
Напомним, дядя Степа, чье полное имя Степан Степанов, является героем целого цикла стихотворений Сергея Михалкова, однако наибольшую популярность завоевал именно «Дядя Степа — милиционер», где он помогал слабым, наказывал хулиганов и спасал попавших в беду людей.
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