В России снизился борщевой индекс

О сезонном снижении цен на овощи борщевого набора сообщается в Telegram-канале Ассоциации компаний розничной торговли (АТОР).
Отмечается, что в торговых сетях в сентябре относительно августа на 23,75% подешевела белокочанная капуста. Также на 21,5% снизилась цена на морковь, на 19% — на свеклу. Стоимость картофеля упала на 18%, а репчатого лука — на 10,6%.
«По сравнению с августом темпы снижения цен ускорились почти втрое В среднем по стране за тот же период, по данным Росстата, социально значимые продукты подешевели на 0,7%», — отмечено в публикации.
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) организует проверку цен на овощи «борщевого набора», хлебобулочные изделия, мясную и молочную продукцию в 14 крупнейших торговых сетях России.