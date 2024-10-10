Ремонт двух школ и хоккейного корта завершается в Иркутске

В областном центре продолжается ремонт двух школ и хоккейного корта. Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил, как продвигаются работы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Первым местом, куда отправилась рабочая группа, стал лицей № 1, там завершают капитальный ремонт пищеблока. Также привели в порядок актовый зал, в скором времени хотят установить автоматические ворота и калитки.
На базе образовательного учреждения работает конно-спортивный клуб «Золотой мустанг». Там бесплатно занимается 72 ребенка из разных школ. Сейчас принято решение купить для школьников лошадь.
Затем посетили школу № 6, где завершили косметический ремонт актового зала. На сэкономленные деньги закупили спортивное оборудование. Теперь в планах модернизировать пищеблок, все необходимые документы уже собраны.
Помимо этого побывали на спортивном корте около дома № 11/1 по улице Воровского. Рабочие уже закончили устройство основания, уложили асфальт и установили ограждение. Скоро корт запустят в эксплуатацию.
— Объект готов на 85%. Осталось смонтировать заградительную сетку и резинопол, нанести разметку. На площадке можно будет играть в волейбол и баскетбол. Для этих видов спорта установим съемное оборудование, которое будут убирать на зиму, — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии Василий Шангин.
В этом году специалисты отремонтируют 10 спортивных объектов, столько же построят. На это выделено почти 57 миллионов рублей. Также уже завершено обновление спортивных площадок и кортов в шести школах и 12 детсадах. На это выделили 28 миллионов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье бойцам СВО помогают открыть собственное дело.