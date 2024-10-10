Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где отключат отопление в Иркутске 10 октября 2024

Отопление отключат в трех округах Иркутска 10 октября.

Источник: Комсомольская правда

Отключение отопления в Иркутске 10 октября коснется Свердловского, Ленинского и Правобережного округов. На участках будут проводить ремонтные работы, чтобы зимой не возникло аварийных ситуаций. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 10 октября 2024

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Мухиной, 1, Ярославского, 221, Рабочего Штаба, 36, — сказано в телеграмм-канале оператора.

Отключение пройдет в трех округах Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

В Свердловском округе тепло появится ближе к 16:00, а в Ленинском — к 17:00. В Правобережном батареи нагреются лишь к 21:00. Вот по таким адресам пройдет отключение отопления в Иркутске 10 октября 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 10 октября ожидается до +7 градусов. Днем будет облачно, может пройти небольшой дождь.