Open AI рассказала, как ChatGPT вмешивается в выборы

Президентские и парламентские кампании в 2024 году ожидаются более чем в 60 странах и территориях. Часть из них уже завершились, а до ближайших — выборов президента США — осталось меньше месяца, они пройдут 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии выступает Дональд Трамп, который ранее уже занимал пост главы государства. От демократов изначально выдвигался действующий президент Джо Байден, но в июле он снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис. Согласно усредненным данным последних опросов избирателей, небольшое преимущество у оппонента Трампа, кандидата от демократов и преемницы Байдена Камалы Харрис. Отдать голос за нее готовы 48,4% избирателей, за республиканца — 45,9%.