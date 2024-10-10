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Врач рассказал красноярцам, что безопаснее для глаз — очки или линзы

Линзы не полностью пропускают кислород.

Источник: Freepik

Офтальмолог ФСНКЦ ФМБА России Любовь Ярошенко рассказала, что безопаснее для глаз — очки или линзы.

Врач отмечает, что у каждого способа коррекции есть свои плюсы и минусы. Безопасней для глаза очковая коррекция, потому что контактные линзы, к сожалению, не в полном объеме пропускают кислород. Но в контактных линзах у человека больше поле зрения, а в очковой коррекции из-за оправы поле зрения ограничено, — поясняет Любовь Ярошенко.

Офтальмолог отмечает, что при прогрессирующей близорукости обычно рекомендуют линзы, но это и не исключает коррекцию очками. Когда человек приходит домой, то линзы лучше снимать. Их стоит сменить на очки, чтобы ночью глаза отдыхали.

здоровье