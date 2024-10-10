Это все «Кассандра»: москвичей предупредили о дождях в столице на неделе

Впрочем, этот циклон растерял основные запасы влаги. И совсем скоро он передаст эстафету антициклону. В регионе похолодает. В четверг, 10 октября, осадков не будет. Дневная температура составит 8−12 градусов выше нуля. Ночью +6. В пятницу, 11 октября, также обойдется без осадков. Термометры покажут +9…+14 градусов днем и +3…+8 ночью. В субботу, 12 октября, в Москве станет на один градус прохладнее — до +8…+13 днем и +2…+7 ночью.