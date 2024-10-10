Это все «Кассандра»: москвичей предупредили о дождях в столице на неделе

В ближайшие дни в Москве сохранится облачная погода с прояснениями. Правда, дождей уже быть не должно.
До сих пор осень в регионе была теплой и солнечной. Но на этой неделе погодный тренд начал меняться.
— Первыми это заметили жители центральных областей: здесь прошли довольно сильные дожди, — рассказали в центре погоды «Фобос». — Ливни на Русскую равнину принес циклон «Кассандра».
Впрочем, этот циклон растерял основные запасы влаги. И совсем скоро он передаст эстафету антициклону. В регионе похолодает. В четверг, 10 октября, осадков не будет. Дневная температура составит 8−12 градусов выше нуля. Ночью +6. В пятницу, 11 октября, также обойдется без осадков. Термометры покажут +9…+14 градусов днем и +3…+8 ночью. В субботу, 12 октября, в Москве станет на один градус прохладнее — до +8…+13 днем и +2…+7 ночью.
Дневная температура будет колебаться от 10 до 12 градусов. Ночная же останется примерно на том же уровне — 5−7 градусов в Москве и 2−7 градусов по области.
— Температура воздуха будет постепенно приближаться к климатической норме. Она вполне комфортная, если одеваться соответственно. А небольшой дождь, который может где-то собраться, не испортит впечатление от отдыха и выходных, — рассказала «Вечерней Москве» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.