Остаются без глушителя: омские автомобилисты жалуются на разбитую дорогу

Омичи просят обратить внимание на разбитый участок дороги недалеко от СНТ «Строитель-3». Спуск с основной дороги слишком крутой и неровный, чтобы его преодолеть обычным легковым автомобилям. Для иллюстрации омичи отправили фото.
«Спуск находится в ужасном состоянии, при укладке асфальта по основной дороге спуск стал ещё выше и дорожники не стали его делать, в результате этого людям проживающим на территориях СНТ Шинник 4 и улицы Осташковская невозможно спускаться и выезжать в данном месте. Автомобилисты ломают бампера, мнут пороги и отрывают глушители. Второй год подряд обращаясь в УДХБ никакой реакции на данную проблему не происходит. В данном месте неоднократно происходили аварии в связи с проблемой съезда и выезда», жалуются омичи.
Редакция «Комсомольской правды» выяснила, что участок находится в районе остановки СНТ Строитель-3 в направлении улицы Осташковская, строящийся новой территории ИЖС улицы Ноябрьская и СНТ Шинник 4. Редакция будет следить за ситуацией.