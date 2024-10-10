Остаются без глушителя: омские автомобилисты жалуются на разбитую дорогу

«Спуск находится в ужасном состоянии, при укладке асфальта по основной дороге спуск стал ещё выше и дорожники не стали его делать, в результате этого людям проживающим на территориях СНТ Шинник 4 и улицы Осташковская невозможно спускаться и выезжать в данном месте. Автомобилисты ломают бампера, мнут пороги и отрывают глушители. Второй год подряд обращаясь в УДХБ никакой реакции на данную проблему не происходит. В данном месте неоднократно происходили аварии в связи с проблемой съезда и выезда», жалуются омичи.