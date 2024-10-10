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Почти 70 тысяч эмигрантов вернулись в Новосибирскую область

В Новосибирскую область вернулись десятки тысяч соотечественники из-за границы по государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

Источник: РИА "Новости"

По госпрограмме в наш регион вернулись почти 70 тысяч соотечественников, еще 738 заявлений поступило с начала 2024 года. В наибольшем количестве возвращаются россияне из Республики Казахстан — 84,9% переселенцев от общего количества.

Эмигрантам оказывают материальную поддержку:

— единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет;

— единовременная финансовая помощь на обустройство в размере 20 тысяч (для тех, кто получает образование в регионе);

— ежемесячная стипендия 5-ти талантливым студентам в размере 3 035 рублей.

Из 70 тысяч переселенцев работу нашли 706 человек, 48 — стали ИП, 58 — получают образование. Зачастую соотечественники выбирают для проживания Бердск, Новосибирск, Искитимский или Новосибирский районы.

демография