Почти 70 тысяч эмигрантов вернулись в Новосибирскую область

По госпрограмме в наш регион вернулись почти 70 тысяч соотечественников, еще 738 заявлений поступило с начала 2024 года. В наибольшем количестве возвращаются россияне из Республики Казахстан — 84,9% переселенцев от общего количества.
Эмигрантам оказывают материальную поддержку:
— единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет;
— единовременная финансовая помощь на обустройство в размере 20 тысяч (для тех, кто получает образование в регионе);
— ежемесячная стипендия 5-ти талантливым студентам в размере 3 035 рублей.
Из 70 тысяч переселенцев работу нашли 706 человек, 48 — стали ИП, 58 — получают образование. Зачастую соотечественники выбирают для проживания Бердск, Новосибирск, Искитимский или Новосибирский районы.