Девятибалльные пробки в Иркутске 10 октября 2024 парализовали дороги

Непогода сыграла свою роль. В областном центре дует сильный ветер, начался снег. Напомним, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется до +7 градусов. Во второй половине дня снега не ожидается, но может пройти небольшой дождь. Теперь остается только ждать, когда пробки в Иркутске 10 октября 2024 рассосутся, движение восстановится и жители смогут попасть на работу.