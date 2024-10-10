Девятибалльные пробки в Иркутске 10 октября 2024 парализовали дороги

Пробки в Иркутске 10 октября 2024 достигли девяти баллов. Водители стоят в ожидании на Седова, Партизанской, Байкальской, Верхней Набережной, Гоголя.
Многокилометровые очереди собрались на улице Ширямова, в районе аэропорта. Затруднен выезд из Иркутска по улице Рабочего штаба, водители стоят в долгом ожидании на Качугском тракте. Помимо этого парализовало улицу Лермонтова.
Непогода сыграла свою роль. В областном центре дует сильный ветер, начался снег. Напомним, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется до +7 градусов. Во второй половине дня снега не ожидается, но может пройти небольшой дождь. Теперь остается только ждать, когда пробки в Иркутске 10 октября 2024 рассосутся, движение восстановится и жители смогут попасть на работу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 10 октября в трех округах отключат отопление. Специалисты будут проводить ремонтные работы на тепловых сетях.