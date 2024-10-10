В Хабаровском крае наградили лучших наставников

В конкурсах за три года поучаствовали 182 организации и 192 наставника, было подано в общей сложности 263 заявки. В этом году заявлено 85 участников от 54 организаций, 31 из них принимала участие впервые. Лучших определяли в номинациях «Лучшая практика наставничества в организациях производственной/непроизводственной сферы», «Лучший наставник Хабаровского края в производственной/непроизводственной сфере», «Лучший наставник Хабаровского края в сфере предпринимательской деятельности».