В Хабаровском крае наградили лучших наставников

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, саму церемонию награждения приурочили к 86-й годовщине со дня образования региона.
В комитете по труду и занятости населения правительства края отметили, что наставничество играет большую роль в развитии кадрового потенциала. Когда за молодым специалистом закреплен наставник, это помогает ему быстрее освоить трудовые навыки и адаптироваться в коллективе. Конкурс проводится с 2021 года.
В конкурсах за три года поучаствовали 182 организации и 192 наставника, было подано в общей сложности 263 заявки. В этом году заявлено 85 участников от 54 организаций, 31 из них принимала участие впервые. Лучших определяли в номинациях «Лучшая практика наставничества в организациях производственной/непроизводственной сферы», «Лучший наставник Хабаровского края в производственной/непроизводственной сфере», «Лучший наставник Хабаровского края в сфере предпринимательской деятельности».
По итогам конкурса награды получили компания «Ресурсы Албазино» за достижения в производственной сфере и Управление Федеральной почтовой связи Хабаровского края АО «Почта России» за достижения в непроизводственной сфере. В числе лучших наставников оказался Павел Тамбовский, ведущий инженер по радионавигации, радиолокации и связи цеха окончательной сборки Производственного центра в г. Комсомольске-на-Амуре Филиала ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты». Также отмечена Алла Нистратова, методист МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара. Награжден Леонид Михайлов, индивидуальный предприниматель, генеральный директор ООО «Мангалмания».