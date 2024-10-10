Стало известно, когда можно увидеть самую яркую за последние годы комету в Иркутске 2024

Самую яркую комету последних десятилетий сибиряки уже могут искать в вечернем небе над столицей Приангарья. Комета в Иркутске 2024 видна даже невооруженным глазом. КП-Иркутск узнала в Иркутском планетарии, в какую сторону обратить свой взор иркутянам, чтобы стать свидетелями уникального астрономического события.
Начинать поиски редкой кометы в Иркутске 2024 можно было еще накануне. Уже с 9 числа комета С/2023 А3 Цзыцзиньшань-ATLAS (таково ее официальное название — прим. авт.) могла быть доступна к просмотру. Ее блеск достиг такой силы, что стал заметен без каких-либо специальных устройств и приборов.
— На минимальном от Земли расстоянии — около 70 миллионов километров — комета А3 Цзыцзиньшань-ATLAS пройдет 12 октября, — рассказали в Иркутском планетарии.
В это время она будет наиболее яркой. После небесное тело начнет удаляться от нашей планеты.
— Ее яркость при этом будет постепенно уменьшаться, но, с другой стороны, ее можно будет наблюдать более длительное время после захода Солнца, — уточнили астрономы.
Специалисты в Иркутском планетарии отметили, что взгляд нужно направить на западный горизонт неба в лучах последней зари.
— Понадобится хороший, ровный, ничем не закрытый западный горизонт и, конечно же, ясная погода, — говорят астрономы.
От прихоти небесной канцелярии напрямую зависит успех мероприятия по поиску редкого светила. Комета в Иркутске 2024 не будет видна, если небо затянут облака. Также нужно правильно выбрать рельеф точки наблюдения — горизонт не должны закрывать строения или деревья, холмы. Обычно астрономы советуют выезжать за город, чтобы искусственные источники света — фонари, окна домов — не мешали просмотру. Как говорят ученые, начиная с 12 октября, «гостью» в иркутском небе можно будет видеть невооруженным глазом примерно неделю, потом еще неделю лучше охотиться с биноклем, потом несколько месяцев — только в телескоп.
Кстати, если у вас получится сделать снимок редкой кометы, то отправить его можно не только в соцсети, но и к нам в редакцию (см. контакты ниже).
Комету С/2023 А3 впервые разглядели ученые на снимках обсерватории Цзыцзиньшань в Китае в январе прошлого года. Также в феврале 2023-го она подтвердила свое существование на снимках Южноафриканской обсерватории в рамках проекта ATLAS.
На самом близком расстоянии от Солнца небесное тело было 27 сентября этого года. На данный момент светило удаляется от звезды по имени Солнце и, вероятно, больше не вернется. Для землян сейчас единственно возможный случай насладиться уникальным зрелищем.