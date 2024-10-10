Стало известно, когда можно увидеть самую яркую за последние годы комету в Иркутске 2024

От прихоти небесной канцелярии напрямую зависит успех мероприятия по поиску редкого светила. Комета в Иркутске 2024 не будет видна, если небо затянут облака. Также нужно правильно выбрать рельеф точки наблюдения — горизонт не должны закрывать строения или деревья, холмы. Обычно астрономы советуют выезжать за город, чтобы искусственные источники света — фонари, окна домов — не мешали просмотру. Как говорят ученые, начиная с 12 октября, «гостью» в иркутском небе можно будет видеть невооруженным глазом примерно неделю, потом еще неделю лучше охотиться с биноклем, потом несколько месяцев — только в телескоп.