Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Воронков

Ему было 72 года.

Источник: Аргументы и факты

9 октября 2024 года на 73-м году жизни ушёл из жизни бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Воронков.

На своём трудовом пути Виктор Александрович занимал разные должности: работал первым заместителем мэра Новосибирска, в аппарате губернатора региона и аппарате полномочного представителя Президента в СФО. В начале 1990-х он возглавлял администрацию Кировского района. До конца жизни активно трудился в общественной организации «Союз Кировчан».

Коллеги называли Воронкова опытным руководителем, профессионалом и наставником.

Редакция «АиФ-Новосибирск» выражает соболезнования родным и близким Виктора Воронкова.