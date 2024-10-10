Скончался бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Воронков

На своём трудовом пути Виктор Александрович занимал разные должности: работал первым заместителем мэра Новосибирска, в аппарате губернатора региона и аппарате полномочного представителя Президента в СФО. В начале 1990-х он возглавлял администрацию Кировского района. До конца жизни активно трудился в общественной организации «Союз Кировчан».