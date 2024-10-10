Малолетний ребенок погиб при пожаре в одном из сёл Красноярского края

Все случилось 9 октября в обеденное время. По информации следователей, 8 детей гуляли на улице, их отец занимался домашним хозяйством, а мать была в отъезде. В какой-то момент 5-летний мальчик один зашел в дом и стал жертвой трагедии.
«Вероятно, из-за детской шалости, на втором этаже в доме возник пожар. Испугавшись огня, ребенок затаился в комнате, не смог самостоятельно спуститься по лестнице и выйти из дома. Через некоторое время в задымленной комнате мальчика обнаружил его старший брат. При доставлении в больницу пострадавший скончался», — рассказали в СК.
Пожар был потушен самостоятельно членами семьи.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), устанавливается причина возгорания и иные обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.