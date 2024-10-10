Первый снег ожидается в четверг на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +2 до +7 градусов. Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы 13−18.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов. Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, порывы до 14.
День Ангела сегодня, 10 октября, у Акулины, Аристарха, Вениамина, Виктора, Германа, Дмитрия, Игнатия, Марка, Никона, Петра, Саввы, Сергея, Федора и Филимона.
Между прочим, 10 октября 2024 года отмечают день Савватия Пчельника. Согласно народным приметам, сегодня необходимо сварить кашу и подать ее с медом. В таком случае в доме всегда будут водиться деньги.