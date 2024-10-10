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Первый снег ожидается в четверг на Южном Урале

В четверг, 10 октября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, на севере снег, местами сильный, временами мокрый, налипание мокрого снега на провода, метели, на дорогах снежные заносы, установление снежного покрова, на юге небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Сейчас в Харрисбурге: +12° 6 м/с 54% 754 мм рт. ст. +11°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха днем составит от +2 до +7 градусов. Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы 13−18.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов. Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, порывы до 14.

День Ангела сегодня, 10 октября, у Акулины, Аристарха, Вениамина, Виктора, Германа, Дмитрия, Игнатия, Марка, Никона, Петра, Саввы, Сергея, Федора и Филимона.

Между прочим, 10 октября 2024 года отмечают день Савватия Пчельника. Согласно народным приметам, сегодня необходимо сварить кашу и подать ее с медом. В таком случае в доме всегда будут водиться деньги.