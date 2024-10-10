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В Омске на проспекте Культуры запретили парковаться

Ограничения в части парковки автомобилей ввели на одном участке проспекта в городке Нефтяников.

Источник: Аргументы и факты

В Омске в городке Нефтяников на проспекте Культуры ввели ограничения на парковку автомобилей. Соответствующие дорожные знаки (парковка запрещена и работает эвакуатор) установлены у дома № 2.

Как пояснили в департаменте транспорта омской мэрии, машины нельзя будет отставлять на данном участке при движении в сторону улицы Мира с 8:00 до 20:00.

За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Машину также могут отправить на штраф-стоянку.

Ранее мы писали, что омичи платят десятки миллионов рублей в год за парковку на газонах.